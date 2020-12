CH-Eröffnung: SMI startet verhalten in den Handel

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Dienstag im frühen Handel an den eher verhaltenen Wochenauftakt an. Dazu tragen auch die Vorgaben aus Übersee bei, die überwiegend schwächer sind. An der Wall Street werfe etwa der grosse Verfall, der Hexensabbat, an diesem Freitag schon seine Schatten voraus, heisst es von Händlern. Auch hierzulande dürfte es wegen des Verfalls schon im Vorfeld zu Positionsabwicklungen kommen.

Insgesamt wirkten derzeit entgegengesetzte Kräfte auf die Stimmung der Investoren ein. So schüre zwar die Aussicht auf eine effektive Impfung die Hoffnung für 2021. Die wirtschaftlichen Folgen seien aber angesichts der verstärkt verhängten harten Lockdowns nicht absehbar. Nicht zuletzt deswegen haben auch die Ökonomen des Bundes ihre Prognose für das Wachstum im kommenden Jahr nach unten angepasst. Als Grund nennen sie die zweite Corona-Welle, die im Winterhalbjahr 2020/21 auf der Schweizer Wirtschaft lastet.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt gegen 9.15 Uhr 0,27 Prozent nach auf 10’345,47 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, verliert 0,24 Prozent auf 1’623,73 und der umfassende SPI 0,14 Prozent auf 12’83,99 Punkte. Im SLI stehen 20 Verlierern neun Gewinner gegenüber. Geberit sind unverändert.

Novartis-Aktien sind dabei (-1,2%) erneut unter den grösseren Verlierern zu finden. Die an sich guten Studienergebnisse zum Augenmittel Beovu werden zunächst am Markt ignoriert. Dahinter folgen Sika, Logitech und Sonova mit Verlusten zwischen 1,0 und 0,8 Prozent.

Dem stehen Kursgewinne von 1,9 Prozent bei AMS gegenüber. Händler verweisen auf die guten Nasdaq-Vorgaben. Zudem kündigte der iPhone-Hersteller und AMS-Kunde Apple an, mehr Smartphones produzieren zu wollen.

CS-Anteilsscheine sind nach einem leicht schwächeren Start mittlerweile mit +0,4 Prozent im Plus. Die Grossbank will im Vermögensverwaltungsgeschäft vorwärts machen.

Dass der Markt nicht weiter zurückfällt, verdankt er den beiden Schwergewichten Nestlé (+0,2%) und Roche (+0,3%). Der Pharmakonzern ist nach verschiedenen Produktmeldungen etwas gesucht. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google