CH-Eröffnung: SMI startet zurückhaltend in neue Woche

Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt bewegen sich die Kurse zum Wochenstart mehrheitlich leicht abwärts. Die Berichtssaison neigt sich mittlerweile dem Ende zu, so dass in den kommenden Wochen vor allem Konjunkturdaten wieder verstärkt in den Fokus der Anleger rücken werden. In Asien etwa wurden am Morgen in China Daten veröffentlicht, die besser als erwartet ausgefallen sind. In Japan dagegen sank das BIP stärker als prognostiziert.

In den kommenden Tagen werde das Hauptaugenmerk auf die USA gerichtet sein, wo Detailhandelsumsätze, Industrieproduktion und Baubeginne auf der Agenda stehen. «Die Unsicherheitsfaktoren bleiben die gleichen und die Rahmenbedingungen bleiben schwierig», heisst es zusammenfassend in einem Kommentar. Zudem stecke Europa inmitten der vierten Corona-Welle, die Lieferketten-Probleme und Chip-Engpässe sind noch nicht gelöst und die Energiepreise steigen. «Aufgrund dieser Tatsachen sind viele Marktteilnehmer über die Robustheit des Marktes der letzten Wochen erstaunt.»

Der SMI steht gegen 9.15 Uhr 0,09 Prozent tiefer bei 12’505,03 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,16 Prozent auf 2032,42 und der breite SPI 0,11 Prozent auf 16’126,33 Zähler. Im SLI ist das Verhältnis zwischen Verlieren und Gewinnern 2:1.

Die mit Abstand grössten Verluste verzeichnen Sonova (-3,3%) nach der Vorlage der Halbjahreszahlen. Der Hörsystem-Spezialist habe die Erwartungen dank einer kräftigen Markterholung übertroffen, heisst es in einem ersten Kommentar bei Bernstein. Der «lediglich bestätigte» Ausblick verstärke jedoch die aktuellen Gewinnmitnahmen, meinen Händler.

Dem stehen weitere +1,5 Prozent bei Richemont gegenüber, nachdem der Uhrenhersteller bereits am Freitag mehr als 10 Prozent nach Zahlen angesprungen war. Im Nachgang erhöht nun ein Analyst nach dem anderen seine Schätzungen und das Kursziel.

Die eigentliche Musik wird am Markt zum Wochenstart aber klar in den hinteren Reihen gespielt. Dort sind Comet (+2,6%) am Investorentag und Leonteq (+4,7%) sowie EFG (+3,9%) nach überraschenden Aussagen zum bisherigen Geschäftsverlauf gesucht. (awp/mc/pg)

