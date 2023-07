CH-Eröffnung: SMI sucht nach Richtung

Zürich – Die Erleichterung über den nachlassenden Inflationsdruck lässt am Donnerstag im frühen Handel etwas nach. In den USA waren die Konsumentenpreise im Juni nicht so stark gestiegen wie befürchtet. Die Freude darüber dürfte nach Ansicht von Marktexperten auch den Rest der Woche anhalten. Insbesondere zinssensitive Titel sollten davon profitieren. Dennoch bleibe ungewiss, wie es mit den Leitzinsen in den USA weitergehe, heisst es am Markt.

Das «Beige Book» des Fed sei an sich auch eine Stütze. In dem Wirtschaftsbericht ist von einem «bescheidenen Tempo» bei den Preissteigerungen die Rede. Dagegen stellen die jüngsten Daten aus China erneut einen Dämpfer dar. Die Export-/Importdaten haben enttäuscht. Im weiteren Handelsverlauf stehen in den USA dann noch die Produzentenpreise auf dem Plan, die ebenfalls einen Einfluss auf den weiteren Zinspfad des Fed haben. Unterdessen dürfte die Berichtssaison nun mehr und mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Der SMI tritt gegen 9.20 Uhr mit +0,01 Prozent auf der Stelle bei 11’019,70 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, zieht um moderate 0,07 Prozent an auf 1739,52 und der breite SPI um 0,06 Prozent auf 14’580,85 Zähler.

Nach «brillanten» Halbjahreszahlen sind Swatch (+5,2%) gesucht. In ihrem Windschatten ziehen Richemont (+0,9%) ebenfalls an. Der Bieler Uhrenhersteller hat bei Umsatz und auf Gewinnseite stärker zugelegt als erwartet. Und Konzernchef Nick Hayek rechnet mit einem weiterhin «ausgezeichneten» Geschäftsverlauf.

Dicht dahinter folgen VAT (+4,0%) nach überraschend vorgelegten Zahlen. Die stark gesunkenen Ausgaben von Halbleiterkunden haben dem Konzern zu schaffen gemacht. Die Ergebnisse der Ostschweizer für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2023 liegen deutlich unter den Vorjahreszahlen. Analysten wiederum sehen aber nun die Talsohle erreicht.

Bei Sika (-2,1%) machen sich insgesamt sechs vorsichtige Analystenkommentare für einen verhaltenen Start verantwortlich.

In der zweiten Reihe machen Polypeptide (-0,7%) mit der dritten Gewinnwarnung innerhalb von 12 Monaten von sich reden. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

Aktueller Stand SMI bei Google