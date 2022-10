CH-Eröffnung: SMI verarbeitet starken Lauf

Zürich – Nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen startet der Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte zögerlich. Allerdings könnten sich im weiteren Verlauf Anschlusskäufe durchaus beschleunigen, heisst es im Handel. Immerhin seien die Vorgaben aus Übersee gut. Die zuletzt schwächeren Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten deuten auf eine Abkühlung der Wirtschaft hin. «Aber nicht nur in den USA, sondern weltweit haben die schwächer als erwartet ausgefallene Wirtschaftsdaten die Hoffnung genährt, die Notenbanken könnten im Kampf gegen die Inflation den Fuss etwas vom Gaspedal nehmen», heisst es in einem Kommentar.

Vor diesem Hintergrund seien zuletzt auch die Renditen global zurückgekommen, was die Aktienmärkte ebenfalls stütze. So fiel die marktführende 10-jährige US-Rendite deutlich zurück. Als leichten Dämpfer werten Händler derweil die nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen der Tech-Grössen Alphabet und Microsoft. So hat die Google-Mutter mit den Werbeumsätzen enttäuscht, Microsoft mit dem Ausblick. Konjunkturdaten zu den US-Lagerbeständen und dem US-Immobilienmarkt runden das Gesamtbild ab und am Donnerstag lauert dann auch bereits das dieswöchige Finanzmarktgrossereignis in Form der EZB Sitzung auf die Marktteilnehmer.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr mit einem knappen Plus von 0,07 Prozent auf 10’780,37 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, tritt mit -0,03 Prozent auf der Stelle bei 1631,66 Punkten und auch der breite SPI bewegt sich mit -0,02 Prozent bei 13’761,64 Punkten kaum. Im SLI werden 15 Aktien zu tieferen Kursen gehandelt, neun zu höheren sechs unverändert.

Die schwachen US-Vorgaben setzen denn auch den hiesigen Techwerten zunächst zu. Unter den Blue Chips führen Logitech, AMS Osram, VAT und Temenos die Verliererliste mit Abgaben von bis zu 3,1 Prozent an. Logitech hatten allerdings am Vortag mit einem Kurssprung von mehr als 12 Prozent auf die vorgelegten Zahlen reagiert.

Positive Vorzeichen weisen dagegen die Aktien von Schindler (+1,0%) sowie Sika, Novartis und die CS (allesamt +0,7%) auf. Während Novartis bereits am Vortag Zahlen vorgelegt hatte, wird die CS erst am morgigen Donnerstag das lang ersehnte Strategie-Update zusammen mit Quartalszahlen liefern. (awp/mc/pg)

