CH-Eröffnung: SMI vor US-Arbeitsmarktdaten auf Erholungskurs

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Handel etwas fester. Händler sprechen von einem Erholungsversuch nach den jüngsten Verlusten. Ob die Erholung gelingt, hänge letztlich vor allem von den am frühen Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten ab. Die Anleger reagieren laut Händlern sehr sensibel auf die US-Daten, nachdem der US-Notenbankchef Jerome Powell am Mittwochabend klar gemacht hatte, dass es noch «sehr verfrüht» sei, um über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken. Das Fed will das Zinserhöhungstempo erst dann drosseln, wenn die Daten es auch wirklich zulassen. Daher dürfte eine weniger stark boomende Beschäftigung am Markt besser ankommen als starke Zahlen, heisst es.

Bis dahin dürften positive Impulse aus China den Märkten eine gewisse Stütze geben, heisst es weiter. Die Börsen im Reich der Mitte haben mit einem Kursfeuerwerk reagiert auf neuerliche Gerüchte, dass China die strikte Corona-Politik lockern könnte. Schon einmal diese Woche hatte es Spekulation über eine mögliche Abkehr von der strikten Null-Covid-Strategie der Führung in Peking gegeben. Diese wurde dann von Chinas Behörden aber zurückgewiesen. Dennoch spielten manche Anleger die Karte «Wiedereröffnung» und kauften Aktien mit einem grösseren «Chinaanstrich».

Der SMI steigt um 09.15 Uhr um 0,03 Prozent auf 10’713,52 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, rückt um 0,30 Prozent vor auf 1608,86 und der breite SPI um 0,09 Prozent auf 13’659,85 Zähler. Im SLI dominieren die Gewinner die Verlierer im Verhältnis von zwei zu eins.

Die grössten Gewinne verbuchen die Aktien der beiden Luxusgüterhersteller Richemont (+3,7%) und Swatch (+3,4%) ab. Sie profitieren von oben erwähnten Gerüchten um eine Lockerung der Null-Covid-Strategie Chinas.

Dahinter folgen die Technologietitel von AMS Osram (+2,5%), die ihre Erholung, die nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts eingesetzt hatte, fortsetzen.

Auch die beiden arg gebeutelten Medizintechnikwerte Straumann (+1,5%) und Sonova (+1,4%) ziehen an. Für zyklische Werte wie Sika, Kühne + Nagel, ABB und Geberit gibt es Kursaufschläge zwischen 1,4 und 0,5 Prozent.

Die grössten Abschläge verbuchen dagegen die als defensiv eingestuften Schwergewichte Roche, Nestlé und Novartis sowie Swisscom mit Einbussen zwischen 0,8 und 0,3 Prozent. (awp/mc/pg)

