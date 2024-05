CH-Eröffnung: SMI vor US-Inflationsdaten auf Jahreshoch

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch freundlich in den Handel gestartet. Positive Vorgaben stützen den Handel vor den am Nachmittag mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten. Gleichzeitig sei eine gewisse Nervosität vor diesen womöglich richtungsweisen Daten spürbar – niemand wolle sich zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es von Marktteilnehmern.

Von diesen Daten erhoffen sich Anleger weitere Hinweise über den möglichen Zeitpunkt einer ersten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Am Vortag hatte Fed-Präsident Jerome Powell mit Blick auf die Geldpolitik noch zu Geduld aufgerufen. Man müsse den hohen Zinsen jetzt Zeit lassen zu wirken, sagte er.

Der Leitindex SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,33 Prozent auf 11’822,74 Punkte und markierte bei knapp 11’826 Punkten den höchsten Stand seit zwei Jahren. Der 30 Titel umfassende SLI steigt um 0,35 Prozent auf 1929,42 Zähler und der breit gefasste SPI um 0,24 Prozent auf 15’776,83 Punkte. Im SLI legen 23 Werte zu und sieben geben nach.

Die Nachrichtenlage ist relativ ruhig. Roche (GS +0,6%) hat von der US-Behörde FDA die Zulassung für eine Lösung erhalten, mit der eine Selbstdiagnose des humanen Papillomavirus (HPV) möglich ist.

Derweil schlägt Logitech (+0,7%) eine Erhöhung der Dividende um 10 Rappen vor.

An der SLI-Spitze stehen Lonza (+2,2%), die an den beiden Vortagen noch klare Verluste erlitten hatten. Am Indexende liegen Swatch (-0,9%).

In der zweiten Reihe legen SoftwareOne (+5,2%) nach Zahlen und strategischen Äusserungen des neuen Verwaltungsrats kräftig zu. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

