CH-Eröffnung: Stare Kursverluste wegen Eskalation im Handelsstreit

Zürich – Die jüngste Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China führt am Schweizer Aktienmarkt zu einem stark negativen Handelsauftakt. US-Präsident Trump hatte am Vortag neue Strafzölle gegen China ab Anfang September angekündigt. Die Wall Street wie auch die asiatischen Börsen hatten bereits in der Nacht mit klaren Verlusten reagiert.

Statt der erhofften positiven Signale aus Peking zeigten die Verhandlungen zwischen den USA und China offenbar keine wirklichen Fortschritte, kommentierte ein Händler. „Was den Anlegern aber am meisten Kopfschmerzen bereitet, ist Trumps Unberechenbarkeit.“ Der hiesige Markt muss nach dem gestrigen Nationalfeiertag ausserdem die Zinssenkung der US-Notenbank Fed vom Mittwochabend verarbeiten. Die wichtigen europäischen Börsen hatten am Vortag noch gelassen reagiert, auch wenn sich die Investoren klarere Lockerungs-Signale gewünscht hatten.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 09.15 Uhr um 0,98 Prozent im Minus bei 9’821,83 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) ist mit -1,41 Prozent kaum verändert bei 1’499,19 Punkten, während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,89 Prozent fällt auf 11’957,37 Zähler. Von den 30 grössten Aktien notieren 25 im Minus und fünf im Plus.

Heftige Abschläge erleiden zyklische Titel, allen voran Swatch (-4,5%). Die Titel des Uhrenkonzerns dürften unter der Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China, einem der wichtigsten Swatch-Absatzmärkte, leiden. Die Titel des Luxusgüterkonzerns Richemont (-2,0) geben ebenfalls überdurchschnittlich nach.

Auch weitere konjunktursensitive Titel wie LafargeHolcim und Adecco (je -3,0%) und ABB (-2.3%) müssen heftige Abschläge hinnehmen. Das Aktienresearch der Société Générale hat ihre Handelsempfehlung für ABB auf „Hold“ von bisher „Buy“ gesenkt. Heftige Abgaben erleben auch die Grossbankentitel CS (-3,9%) und UBS (-3,2%).

Für eine Stabilisierung sorgen dagegen die defensiven Werte. So notieren die schwergewichtigen Novartis (-0,5%) und Nestlé (-0,2%) nur knapp im Minus, Roche (+0,1%) legen sogar leicht zu. Ebenfalls Kursgewinne gibt es für die Aktien des Telekommunikationskonzerns Swisscom (+0,8% (awp/mc/pg)

