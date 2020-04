CH-Eröffnung: Verluste auf breiter Front – Nestlé im Fokus

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft auf breiter Front schwächer. Den negativen Vorgaben aus Fernost könne sich die Schweiz nicht entziehen, sagen Händler. Die Anleger seien enttäuscht, weil gemäss eines Medienberichts, ein Test mit dem Mittel Remdesivir des US-Pharmakonzerns Gilead zur möglichen Behandlung von Covid-19 nicht die erhofften Ergebnisse gebracht haben. Dies sorgte für lange Gesichter bei den Marktteilnehmern und löste Gewinnmitnahmen aus. Möglicherweise dauere es eben doch noch etwas länger, bis ein effektives Mittel gegen die Covid-19-Pandemie zur Verfügung stehe, sagt ein Händler. Dies zeige, dass das aktuelle Erholungsrally auf sehr wackeligen Beinen stehe.

Impulse könnten auch von Konjunkturzahlen ausgehen. Veröffentlicht wird der deutsche Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen wiedergibt. Erwartet wird dabei wegen der Corona-Pandemie ein klarer Rückgang. Wichtiger sei, wie die Erwartungen der Manager aussähen, sagt ein Händler. „Und in diesem Zusammenhang könnte es für die Börse wichtiger sein, was Nestlé nach dem starken Quartal vom restlichen Jahr erwartet“, so der Händler.

Der SMI gibt um 9.15 Uhr um 0,58 Prozent auf 9’561,10 Punkte nach. Am Vortag hatte der SMI um 0,05 Prozent niedriger geschlossen. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, sinkt um 0,92 Prozent auf 1’373,82 und der breit gefasste SPI um 0,45 Prozent auf 11’838,73 Stellen. 26 der 30 SLI-Werte verzeichnen Verluste und vier legen zu.

Nestlé gewinnen 1,2 Prozent. Der Nahrungsmittelriese ist im ersten Quartal organisch und mengenmässig stärker als erwartet gewachsen. Am bisherigen Ausblick hält Nestlé trotz Corona-Pandemie fest. Es sei noch zu früh, um die genauen Auswirkungen abzuschätzen, teilte die Firma aus Vevey mit.

Ebenfalls minimal höher stehen Swisscom (+0,04%), Roche (0,01%) und Givaudan (+0,03%). Die Anteile von Roche-Rivale Novartis büssen dagegen 1,2 Prozent ein.

Unter den grössten Verlierern sind einige zyklische und Finanzwerte vertreten. Credit Suisse fallen 2,0 Prozent. Julius Bär (-1,9%) und UBS (-1,7%) geben ebenfalls klar nach. Auch die Anteile des Banksoftware-Herstellers Temenos (-2,6%) sind schwach.

Zykliker wie Adecco (-2,5%), Ams (-2,2%), Geberit (-1,6%) und Clariant (-1,5%) werden ebenfalls nicht verschont.

Am breiten Markt fallen Huber+Suhner (-1,9%) auf. Der Kabelspezialist hat die Prognose für das laufende Jahr kassiert und will Kurzarbeit einführen. (awp/mc/pg)

