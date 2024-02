CH-Eröffnung: Wenig verändert – Swiss Re nach Zahlen schwächer

Zürich – Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Freitag im frühen Handel etwas fester. Dank positiven Vorgaben von der Wall Street, die den Rekordlauf fortgesetzt hat, könne der hiesige Markt an den Aufwärtstrend der Vortage anknüpfen. Auslöser der neuerlichen Kursrekorde sind neben schwachen Detailhandelsumsätzen die Aussagen von US-Notenbankvertretern, die die enttäuschenden Inflationsdaten etwas relativierten. Zudem sagte Finanzministerin Janet Yellen, es sei ein grosser Fehler, sich auf kleinere Schwankungen zu konzentrieren. Die Inflation kehre insgesamt auf ein normales Niveau zurück.

Im weiteren Verlauf könnten die Anschlusskäufe eventuell nachlassen, falls die Marktteilnehmer vor den am Nachmittag anstehenden US-Produzentenpreisen einen Gang zurückschalten sollten, heisst es weiter. Zudem wird das Konsumklima der Uni Michigan veröffentlicht. Hierzulande geht die Bilanzsaison mit den beiden SMI-Unternehmen Swiss Re und Sika weiter.

Der SMI notiert um 09.20 Uhr um 0,25 Prozent höher auf 11’312,08 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI legt um 0,45 Prozent zu auf 1841,45 und der breite SPI um 0,21 Prozent auf 14’801,31 Zähler. Im SLI werden 22 Titel zu höheren und acht zu tieferen Kursen gehandelt.

Die Aktien von Swiss Re (-1,9%) stehen im Angebot. Der Rückversicherer hat 2023 dank eines guten Anlageergebnisses und geringeren Katastrophenschäden den Reingewinn auf 3,2 Milliarden Dollar vervielfacht und ihr selbst gestecktes Ziel eines Jahresgewinns von 3 Milliarden Dollar übertroffen. Am Markt heisst es, beim Gewinn schramme «die Rück» knapp an den durchschnittlichen Erwartungen vorbei.

Dagegen hat bei Sika (+3,1%) das Vorzeichen gewechselt. Der Bauchemiespezialist Sika ist dank einer grossen Akquisition 2023 stark gewachsen. Weil Integrationskosten drückten, ging aber der Reingewinn zurück. Allerdings hat Sika die die mittelfristigen Ziele der «Strategie 2028» bestätigt.

Gefragt ist zudem der Technologiewert VAT (+2,5%). Grund dafür sei der positive Umsatzausblick von Applied Materials, heisst es am Markt.

Bei den Aktien von Temenos (-7,3%) hält der Kurszerfall an. Der Titel war am Vortag um mehr als 28 Prozent abgestürzt. Grund dafür war ein sehr negativer Bericht des Shortsellers Hindenburg Research. Temenos wies die Vorwürfe von Hindenburg zurück und will am kommenden Montag nach Börsenschluss wie geplant die Geschäftszahlen für 2023 vorlegen. Die geprüften Ergebnisse würden mit den bereits am 19. Januar 2024 angekündigten Vorab-Zahlen übereinstimmen, hiess es von Temenos.

Aluflexpack schiessen um 70 Prozent nach oben auf 14,80 Franken. Die österreichische Konkurrentin Constantia Flexibles will Aluflexpack für 15 bis 18,75 Franken je Aktie übernehmen. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

