CH-Eröffnung: Wenig verändert – Zinshoffnung stützt

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt startet wenig verändert in den Donnerstagshandel. Zinshoffnungen stimmten die Anleger laut Händlern zwar optimistisch. Wegen der allmählich an Fahrt gewinnenden Bilanzsaison in der Schweiz verhielten sie sich aber dennoch vorsichtig. Impulse für die weitere Entwicklung werden von den am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten, darunter sind die Inflationszahlen und die wöchentlichen Angaben zum Arbeitsmarkt, erwartet.

Am Vortag hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Zinsspekulationen frisch angefacht. Er liess die Tür für eine baldige Leitzinssenkung weit offen. „Die Unsicherheit über Handelskonflikte und Sorgen um die Weltwirtschaft lasteten zuletzt auf dem Ausblick für die US-Wirtschaft“, sagte er vor dem US-Kongress. Am Nachmittag findet nun der zweite Teil der halbjährlichen Anhörung vor den Regierungsvertretern statt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.15 Uhr unverändert auf 9’938,05 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,14 Prozent auf 1’517,98 Zähler. Der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt 0,01 Prozent auf 12’019,48 Punkte. Unter den 30 wichtigsten Aktien stehen 18 Gewinnern 11 Verlierer gegenüber. Zurich Insurance sind unverändert.

Im Fokus stehen die Aktien von Sika (-4,7%). UBS und Vontobel haben die Empfehlung für den Bauchemiekonzern auf „Sell“ von „Neutral“ beziehungsweise auf „Hold“ von „Buy“ reduziert. Die Grossbank weist unter anderem auf ein potenziell anspruchsvolles langfristiges Wettbewerbsumfeld hin. Vontobel begründet die Entscheidung mit dem starken Kursanstieg seit der Kaufempfehlung.

Swiss Re (-1,1%) setzen den Abwärtstrend vom Vortag fort. Der Rückversicherer setzt den geplanten Börsengang der Tochtergesellschaft ReAssure wegen der gestiegenen Zurückhaltung und der schwächeren Nachfrage der Investoren aus und bestätigt damit diesbezügliche Gerüchte, die laut Händlern am Vortag den Titel bereits belastet hatten

Schwächer gehandelt werden die Grossbanktitel Credit Suisse (-0,5%) und UBS (-0,9%). Händler erwähnen die Zinsspekulationen und den damit verbundenen Rückgang der Anleiherenditen als Verkaufsargumente.

Zu den Gewinnern zählen mit dem Telekomkonzern Swisscom (+0,7%), dem Pharmazulieferer Lonza (+0,7%), den Arzneimittelherstellern Novartis (+0,6%) und Vifor (+0,3%) sowie dem Hörgerätehersteller Sonova (+0,6%) defensive Werte.

Am breiten Markt steigen die Aktien von Barry Callebaut um 1,3 Prozent. Der Schokoladehersteller hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018/19 die Verkaufsmenge deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Dagegen büssen Bossard (-5,4%) und Sensirion (-8,3%) nach gesenkten Geschäftsprognosen deutlich an Wert ein. (awp/mc/ps)

