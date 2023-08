CH-Eröffnung: Wenig verändert – Zinssorgen halten nach US-CPI an

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel wenig verändert. Händler verweisen auf die USA, wo die Aktien am Vortag ihre Gewinne, die sie im Anschluss an die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten erzielt hatten, nicht ganz halten konnten. Die Preisdynamik in den USA habe zwar abgenommen, sagt ein Marktanalyst. Aber die Teuerungsrate liege weiterhin über dem Ziel der US-Notenbank Fed von 2 Prozent. «Damit hat sich grundsätzlich nichts an der Ausgangssituation geändert. Ein weiterer Zinsschritt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden», sagt der Analyst.

Dieser Meinung ist auch die US-Notenbankchefin von San Francisco. Mary Daly sagte nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten, dass die Notenbank noch «mehr Arbeit vor sich hat». Es sei noch nicht entschieden, ob die Zinsen angehoben und wie lange sie konstant gehalten werden sollen. Dies dämpfte die Risikobereitschaft der Anleger deutlich. Zudem hätten auch die darauf anziehenden Anleiherenditen den Aktien den Schwung genommen, hiess es weiter. Nun dürften die Anleger auf die Veröffentlichung der US-Produzentenpreise um 14.30 Uhr warten. Auch von diesen Daten wird Aufschluss über die Entwicklung der Teuerung und damit über den Zinskurs des Fed erhofft. Bis dahin dürften sich die Aktivitäten aber wohl in Grenzen halten, meint ein Händler. In der Schweiz liegt der Fokus derweil auf den Aktien der UBS, nachdem die Grossbank alle Garantien im Zusammenhang mit CS-Übernahme aufgelöst hat.

Der SMI der Standardwerte notiert um 09.15 Uhr um 0,04 Prozent höher mit 11’153,98 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, ermässigt sich um 0,12 Prozent auf 1763,22 und der breite SPI um 0,02 Prozent auf 14’723,81 Zähler. 22 der 30 SLI-Titel geben nach und acht ziehen an.

Den stärksten Anstieg verbuchen die Anteile der UBS (+4,4%). Die Grossbank hat alle Garantien, die sie im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse mit dem Bund abgeschlossen hatte, gekündigt. Alle Garantien seien zurückbezahlt worden. Ausserdem habe die CS die ELA+ Darlehen in Höhe von 50 Milliarden Franken an die SNB ebenfalls zurückbezahlt. Dies sei positiv für die Stimmung, schreibt die Bank Vontobel. «Die Reise ist noch lange nicht zu Ende, aber das Management setzt seinen Plan mit Volldampf um.»

Etwas höhere Kurse gibt es zudem für die defensiven Swisscom (+0,5%), Novartis, Roche und Lindt & Sprüngli (je +0,1%) sowie für Temenos und ABB (je +0,2%).

Auf der anderen Seite büssen die Wachstumswerte AMS Osram, Partners Group, Logitech, VAT sowie die zyklischen Holcim, Sika und Adecco zwischen 1,7 und 0,7 Prozent an Wert ein.

Die Aktien der Firma Von Roll schnellen um 10 Prozent auf 0,86 Franken hoch. Die Altana-Tochter Elantas will von der Familie Von Finck die Mehrheitsbeteiligung an der Traditionsfirma für 0,86 Franken je Aktie übernehmen. (awp/mc/pg)

