CH-Eröffnung: Wenig veränderte Kurse

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch im frühen Geschäft wenig verändert. Nach einem leicht negativen Start gleicht der Leitindex die Einbussen wieder aus. Vor den mit Spannung erwarteten Konjunkturzahlen aus Europa und den USA verhalten sich die Anleger vorsichtig, heisst es am Markt. Von den Daten erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss über die weitere Entwicklung der Wirtschaft. Am Vortag hatte die Aussicht auf weltweite Lockerungen in der Coronakrise bei den Anlegern die Hoffnung auf eine baldige Erholung geweckt.

Nach dem unerwartet starken Einbruch bei den Auftragseingängen in der deutschen Industrie blicken die Anleger nun dem PMI für Dienstleistungen und den Detailhandelsumsätzen aus der Eurozone entgegen. Am Nachmittag werden zudem Daten vom US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Die private Arbeitsagentur ADP legt die Zahl neugeschaffener bzw. abgebauter Stellen in der Privatwirtschaft vor. Dies gilt als Indikation für den am Freitag erwarteten Arbeitsmarktbericht der Regierung. Ökonomen gehen davon aus, dass im April rund 20 Millionen Stellen abgebaut worden sein könnten.

Der SMI notiert um 09.20 Uhr um 0,05 Prozent höher mit 9’517,34 Zählern. Am Vortag hat der Leitindex noch 1,30 Prozent gewonnen. Der SLI, in dem die wichtigsten 30 Werte enthalten sind, steigt 0,02 Prozent auf 1’385,07 und der breite SPI um 0,12 Prozent auf 11’836,16 Punkte. 20 der 30 SLI-titel legen zu, und zehn geben nach.

An die Spitze der Gewinner setzen sich Sonova (+1,2%), Logitech (+1,0%) und Vifor (+1,0%). Die drei Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche (je +0,4%), die den Markt schon am Vortag angeschoben hatten, sind ebenfalls erneut etwas fester. Auf der Gegenseite verlieren die Grossbankenwerte UBS (-0,9%) und Credit Suisse (-1,3%). (awp/mc/pg)

