CH-Verlauf: Investoren wagen sich vor EZB nicht aus der Deckung

Zürich – Investoren werden am Donnerstag mit einer wahren Zahlen- und Informationsflut konfrontiert, die auch im weiteren Tagesverlauf kaum abebben wird. Denn während hierzulande die Unternehmenszahlen und -Updates raus sind, geht die Berichterstattung in Europa und ab dem Mittag in den USA weiter. Mit dem Zinsentscheid der EZB am Nachmittag rückt dann auch das Thema Notenbanken wieder in den Fokus. In einer solchen Gemengelage halten sich die Anleger eher zurück. Trotz der aktuell leichten Kursverluste ist der SMI nach wie vor auf gutem Wege, eine stark positive Wochenbilanz zu erzielen.

Angesichts der sehr deutlichen Kursavancen seit dem Jahrestief vor etwa zwei Wochen mehren sich aktuell aber auch die Stimmen, die davor warnen, dass die Luft dünner werde. Entscheidend für den weiteren Handelsverlauf dürfte vor allem die EZB sein. Mit der erwarteten Leitzinserhöhung um 75 Basispunkte dürfte sie den Anlegern wieder in Erinnerung rufen, was sie in den vergangenen drei Wochen etwas verdrängt haben: «Wir befinden uns immer noch in einem Zinserhöhungszyklus, der mit einer zeitlichen Verzögerung in der Wirtschaft und auch am Aktienmarkt seine Spuren hinterlassen wird», kommentiert ein Händler. Allerdings bestehe Hoffnung, dass die EZB ein Signal für eine nachlassende Geschwindigkeit bei den zukünftigen Zinsschritten gebe. Die erste Schätzung zum US-BIP dürfte ebenfalls für Bewegung sorgen.

Der SMI gibt um 11.05 Uhr um 0,49 Prozent nach auf 10’763,98 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,82 Prozent auf 1627,50 Punkte und der breite SPI 0,49 Prozent auf 13’755,93 Punkte. Im SLI stehen 24 Verlierern sechs Gewinner gegenüber.

Die mit Abstand grössten Kursverluste verbuchen die Aktien der Grossbank CS mit -14 Prozent. Zeitweise ist der Verkaufsdruck im bisherigen handelsverlauf so hoch gewesen, dass die Aktien kurzzeitig vom Handel ausgesetzt wurden. Grund dafür sei ein Verkaufsüberhang, heisst es im Handel.

Das Institut mutet dem Markt eine regelrechte Informationsflut zu. So hat die Bank das dritte Quartal mit einem massiven Verlust beendet, der noch sehr viel höher ausfiel als von Analysten im Vorfeld prognostiziert. Über eine Kapitalerhöhung will sich die CS zudem frische Mittel beschaffen. Angepeilt ist ein Bruttoerlös von rund 4,0 Milliarden Franken. Darüber hinaus will sie mit einer radikal restrukturierten Investmentbank und Sparmassnahmen wie einem Stellenabbau aus der Krise finden. Analysten betonen denn auch in ihren ersten Kommentaren, dass es eine Vielzahl an Informationen zu bewerten gebe. Einig sind sie sich, dass die vorgelegten Zahlen eher schwach waren.

Die übrigen Finanzwerte entwickeln sich eher uneinheitlich. UBS geben mit -1,6 Prozent auch stärker nach. Allerdings waren die Papiere am Dienstag nach Quartalszahlen um annähernd 8 Prozent in die Höhe geschossen. Julius Bär (-0,7%), Partners Group (-0,6%) und Zurich (-0,1%) sind ebenfalls auf der Verliererliste zu finden. Dagegen notieren Swiss Re (+0,3%) und Swiss Life (+0,2%) im Plus.

Grössere Verluste verzeichnen auch durch die Bank jene Titel, die in den letzten Tagen etwas Auftrieb hatten. Neben Straumann, die um deutliche 4,2 Prozent nachgeben, fallen auch AMS Osram, Sonova und VAT um bis zu 2,7 Prozent zurück. Technologiewerte stehen dieser Tage vor allem wegen der US-Berichtssaison unter verstärkter Beobachtung. Am Dienstag hatten nach Börsenschluss bereits Microsoft und Alphabet enttäuscht. Am gestrigen Mittwochabend kamen dann noch verheerende Zahlen der Facebook-Mutter Meta hinzu. Am heutigen Berichtstag folgen nach Börsenschluss Amazon und Apple.

Grösster Gewinner sind unterdessen Swisscom mit +1,4 Prozent. Für das dritte Quartal präsentierte der Telekomkonzern wenig überraschende, aber eher positive Zahlen. Die Aufgabe der Swisscom im Streit um den Ausbau des Glasfasernetzes birgt laut Analysten Unsicherheiten.

Tendenziell gestützt wird der Markt zudem von den beiden Pharma-Schwergewichten Novartis (+0,8%) und Roche (+0,2%).

Zahlen haben auch einige Unternehmen aus der zweiten Reihe vorgelegt. Während Landis+Gyr und Bucher mit Aufschlägen von bis zu 5 Prozent punkten, werden Clariant (-2,9%) gemieden. Bei dem Spezialchemieunternehmen haben Investoren wenig Freude an den angekündigten Restrukturierungskosten und dem hohen Abschreiber für die geplante Devestition des nordamerikanischen Land-Oil-Geschäfts. (awp/mc/ps)

