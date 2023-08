CH-Eröffnung: Zurückhaltung vor Fed-Protokoll

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch wenig verändert. Negative Vorgaben aus den USA, wo unerwartet starke Detailhandelsumsätze die Zinssorgen frisch anheizten, drückten auf die Stimmung, heisst es am Markt. Die starke Verfassung der US-Konsumenten habe die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus gedämpft. Die Anleger seien verunsichert und verlören den Glauben, dass bald wieder Zinssenkungen denkbar würden. Aufschluss über die weitere Geldpolitik erhoffen sich die Anleger nun von der am Abend anstehende Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung. Daher dürften sich die Anleger am Berichtstag wohl auch eher zurückhalten, heisst es weiter.

Getrübt wird die Stimmung aber auch von der steigenden Sorge um die Wirtschaftsentwicklung in China. Die Anleger sorgten sich vor einem internationalen Ansteckungseffekt der Konjunktur im Reich der Mitte. Die dortige Notenbank sah sich am Dienstag wegen schwacher Konjunktursignale erneut zu geldpolitischen Lockerungen gezwungen. An den Aktienbörsen fragten sich die Anleger daher immer öfters, ob das relativ hohe Kursniveau angesichts aller Probleme und Spannungen gerechtfertigt sei, sagt ein Händler.

Der SMI der Standardwerte notiert um 09.20 Uhr mit einem Plus von +0,01% praktisch unverändert. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, ermässigt sich um 0,05 Prozent auf 1732,59 und der breite SPI um 0,03 Prozent auf 14’491,07 Zähler. 20 der 30 SLI-Werte geben nach und zehn ziehen an.

Den stärksten Anstieg unter den Bluechips verbuchen Alcon (+1,1%). Der Augenheil-Spezialist hat im zweiten Quartal im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal mehr Umsatz und Gewinn erzielt und den Ausblick in der Tendenz erhöht.

Dahinter folgen mit etwas Abstand die als defensiv geltenden Aktien von Novartis, Lindt & Sprüngli, Nestlé, Givaudan und Swisscom sowie Richemont mit einem Kursplus von 0,5 bis 0,2 Prozent. «Der defensive Charakter und die jüngsten Abschläge dürften Käufer angelockt haben», meint ein Händler.

Auf der anderen Seite büssen die Technologie- und Wachstumstitel Logitech, Partners Group, AMS Osram und Temenos zwischen 1,0 und 0,5 Prozent ein.

Tiefere Kurse verzeichnen zudem die Banken UBS (-1,1%) und Julius Bär (-0,6%). Ein Händler verweist in die USA, wo eine Warnung der Ratingagentur Fitch vor Rating-Abstufungen einiger Banken, darunter JPMorgan und Bank of America, für Kursverluste im Sektor gesorgt hatte.

Auf den hinteren Rängen gewinnen Feintool 5,3 Prozent nach Zahlen. Implenia (-0,6%), ebenfalls nach Zahlen, geben dagegen nach. (awp/mc/pg)

