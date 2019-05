CH-Eröffnung: Leichte Verluste – Impulse fehlen

Zürich – Dem Schweizer Aktienmarkt fällt die Orientierung am Dienstag im frühen Handel wegen fehlender Impulse schwer. Nachdem die Börsen in den USA und Grossbritannien am Montag wegen Feiertagen geschlossen geblieben waren, fehlen dem Markt die entscheidenden Vorgaben.

Zudem seien Anleger nach wie vor vorsichtig, heisst es von Händlern. Der US-chinesische Handelskonflikt bleibe ein zentrales Thema. So hat US-Präsident Donald Trump am Montag erklärt, dass Washington aktuell nicht bereit sei, einen Deal mit Peking zu machen, dass er aber in der Zukunft einen erwarte. Gleichzeitig stellte er während seines Staatsbesuches in Japan wichtige Einigungen in Aussicht.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 09.20 Uhr 0,26 Prozent auf 9’687,41 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt um 0,28 Prozent auf 1’483,23 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,17 Prozent auf 11’726,82 Zähler. Von den 30 SLI-Titel tendieren 22 schwächer, sechs gewinnen hinzu und Vifor und SGS notieren unverändert.

Unter den grössten Verlieren finden sich die drei Banken UBS (-0,8%), CS (-0,7%) und Julius Bär (-0,6%). Händler verwiesen auf die Entwicklungen an den Bondmärkten. Dort sind die Renditen für 10-jährige Bundesanleihen am Montag auf den niedrigsten Stand seit September 2016 gefallen und auch in den USA sind die Renditen wieder niedriger, was sich meist negativ auf die Kurse auswirkt.

Auch die Versicherer Swiss Re, Zurich und Swiss Life geben zwischen 0,3 und 0,2 Prozent nach.

Schwächer tendieren auch die beiden Uhrenhersteller Swatch (-1,0%) und Richemont (-0,6%). Die Schweizer Uhrenexporte waren im April leicht rückläufig.

Unter den Blue Chips gewinnen Temenos (+0,3%) nach einer Kurszielerhöhung durch die HSBC mit am deutlichsten hinzu.

Mit starken Kursausschlägen fallen in der hinteren Reihe noch Newron-Titel mit -12,6 Prozent auf. Hier kommt es mit geplanten Studien zu Verzögerungen. (awp/mc/ps)

SIX Swiss Exchange

SMI bei Google