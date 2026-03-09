Cosmo schreibt 2025 Verlust

Dublin – Das Spezialitätenpharma-Unternehmen Cosmo hat 2025 wegen eines Sondereffekts weniger als die Hälfte des Umsatzes des Vorjahres erreicht. Bei vergleichbaren Kosten resultierte deshalb ein Verlust.

Der Umsatz erreichte 104,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im Vorjahr waren es mit 266,8 Millionen noch mehr als doppelt so viel. Der Rückgang ist einem Sondereffekt geschuldet, der im Vorjahr für einen Umsatzsprung gesorgt hatte. Damals hatte eine einmalige Zahlung des Partners Medtronic sowie Meilensteine in Höhe von 190 Millionen die Einnahmen in die Höhe schnellen lassen.

Vom Umsatz 2025 entfielen 88,0 Millionen Euro auf wiederkehrende Umsätze (+15%), was hauptsächlich auf das KI-unterstützte Endoskopiesystem GI-Genius und die Akne-Creme Winlevi zurückzuführen war. Rund 16 Millionen waren projektbezogene Umsätze.

Weil gleichzeitig die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie die allgemeinen Kosten nur leicht unter dem Vorjahr lagen, rutschte das Ergebnis in den negativen Bereich. Der operativen Verlust lag bei 3,2 Millionen Euro und der Reinverlust bei 3,5 Millionen. Im Vorjahr hatte noch ein Reingewinn von 133,2 Millionen resultiert.

Den Aktionären will Cosmo dennoch eine Dividende von 2,10 Euro je Anteilsschein auszahlen. Für das Vorjahr hatte Cosmo 2,05 Euro ausgeschüttet. Die Dividende spiegle die solide Finanzlage des Unternehmens wider, heisst es dazu

Im vergangenen Jahr sei das Portfolio erweitert, die Organisation gestärkt und die strategischen Ambition nach oben geschraubt worden, lässt sich CEO Giovanni die Napoli im Geschäftsbericht zitieren. «2025 war für Cosmo ein Jahr struktureller Fortschritte.»

Für das Geschäftsjahr 2026 stellt das Unternehmen wiederkehrende Umsätze zwischen 98 und 102 Millionen Euro in Aussicht, einen Gesamtumsatz zwischen 105 und 110 Millionen sowie einen operativen Betriebsgewinn (EBITDA) zwischen 10,5 und 13,5 Millionen. Cosmo will sich im laufenden Jahr «vorrangig auf eine disziplinierte Umsetzung und skalierbares Wachstum konzentrieren». (awp/mc/ps)

Cosmo Pharmaceuticals