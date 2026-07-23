Devisen: Dollar etwas schwächer – EUR/CHF über Nacht stabil

Zürich – Der US-Dollar hat am Donnerstag im frühen Handel gegenüber Euro und Franken leicht an Wert verloren. Der Franken konnte sich derweil gegenüber dem Euro stabilisieren, notiert aber weiterhin in der Nähe des tiefsten Standes seit Mitte Januar.

Der Dollar kostet derzeit 0,8133 Franken nach 0,8146 am Vorabennd. Auch der Euro legte gegenüber dem Greenback auf 1,1430 von 1,1411 zu. Das Euro/Franken-Paar zeigte sich über Nacht mit 0,9297 nahezu unverändert.

Im Fokus der Anleger steht am Nachmittag der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Eine Änderung der Leitzinsen gilt als ausgeschlossen. Gespannt warten die Märkte jedoch auf die anschliessende Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und mögliche Hinweise zur Inflationsentwicklung sowie zum weiteren geldpolitischen Kurs.

Daneben bleibt die Lage im Nahen Osten ein wichtiger Einflussfaktor. Nach weiteren US-Angriffen in der Nacht und erneuten Attacken auf Öltanker im Roten Meer stieg der Ölpreis weiter an. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit rund 96 US-Dollar und damit rund 2 Prozent mehr als am Vortag. Höhere Energiepreise könnten die Inflationssorgen erneut anheizen und die Erwartungen an die Geldpolitik beeinflussen, heisst es am Markt. (awp/mc/ps)