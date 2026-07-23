Bellevue mit höherem Gewinn aber weiteren Mittelabflüssen im ersten Halbjahr

Zürich – Bellevue hat im ersten Halbjahr 2026 wieder einen höheren Reingewinn erzielt. Damit zeigten sich erste Erholungszeichen. Allerdings kam es erneut zu Abflüssen bei den verwalteten Vermögen.

Der Gewinn stieg auf 1,8 Millionen Franken nach 0,2 Millionen in der Vorjahresperiode, wie der Vermögensverwalter am Donnerstag mitteilte. Der Geschäftsertrag legte um 4 Prozent auf 26,2 Millionen Franken zu, gestützt durch ein positives Finanzergebnis, während die Erträge aus dem Asset Management um 8,6 Prozent auf 24,6 Millionen Franken zurückgingen.

Die verwalteten Vermögen sanken per Ende Juni 2026 gegenüber Ende 2025 um 8,7 Prozent auf 4,8 Milliarden Franken, was auf Nettomittelabflüsse von rund 490 Millionen Franken zurückzuführen ist. Diese Abflüsse spiegelten die anhaltende Rotation der Anleger in den Technologiesektor sowie den Verkauf des Healthcare Trust im Rahmen der Verkleinerung des britischen Geschäfts wider, der allein 112 Millionen Franken ausmachte.

Die Betriebskosten sanken um 3 Prozent auf 23,8 Millionen Franken, beinhalten jedoch einmalige, nicht zahlungswirksame Wertminderungen von 0,6 Millionen Franken im Zusammenhang mit der Untervermietung von Büroflächen, die ab dem vierten Quartal 2026 die jährlichen Mietkosten um weitere 0,7 Millionen Franken senken sollen.

Für die zweite Jahreshälfte zeigt sich Bellevue zuversichtlich: Seit Juni beobachte der Asset Manager eine Verlagerung des Anlegerinteresses von hoch bewerteten Technologieaktien hin zu defensiven Wachstumssektoren wie dem Gesundheitswesen, von der Bellevue profitieren wolle.

Auch sei die Gruppe gut positioniert, um von der erwarteten Erholung des Healthcare-Sektors überproportional zu profitieren. Chancen gebe es auch bei europäischen Small & Mid Caps. Zudem sollen die eingeleitete Straffung der Organisation sowie die personelle Erneuerung ihre volle Wirkung noch entfalten. (awp/mc/ps)