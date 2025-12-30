Devisen: Dollar gibt leicht nach

Zürich – Am Devisenmarkt hat der US-Dollar am Dienstag über Nacht leicht nachgegeben. Viele Impulse gibt es nicht, im Tagesverlauf stehen aber noch ein paar US-Konjunkturdaten an.

Während das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9286 mehr oder weniger auf der Stelle tritt, schwächte sich der US-Dollar leicht ab und wird zurzeit bei 0,7883 Franken gehandelt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1778 zeigt.

Am Nachmittag rückt mit dem Chicago PMI noch ein bekannter Frühindikator für die wirtschaftliche Lage der US-Industrie in den Blick. Auf Interesse dürfte zudem am Abend das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed rücken. (awp/mc/ps)