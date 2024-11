Devisen: Dollar gibt Vortagesgewinne teilweise ab

Zürich – Der US-Dollar hat über Nacht auf Donnerstag einen Teil der am Vortag erzielten Gewinne wieder abgegeben. Am Vortag hatte der Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen der US-Devise kräftig Auftrieb gegeben.

Der US-Dollar notiert derzeit bei 0,8751 Franken nach 0,8763 am Vorabend. Am Dienstagabend stand der Greenback um mehr als einen Rappen tiefer. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,0747 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,0736. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9405 mehr oder weniger auf der Stelle.

Donald Trump stellte für seine zweite Amtszeit unter anderem hohe Einfuhrzölle und Steuersenkungen in Aussicht. Dies habe Implikationen für die US-Geldpolitik, hiess es am Markt. So würden niedrigere Steuersätze das Wachstum befördern und höhere Zölle die Inflation antreiben. «Käme es so, müsste auch die US-Notenbank Fed von ihren geplanten Zinssenkungen Abschied nehmen», kommentierte Thomas Gitzel von der VP Bank. Dies würde tendenziell den Dollar stützen.

Doch von der heute erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed würden keine Überraschungen erwartet. Das Fed dürfte laut Ökonomen den Leitzins um 25 Basispunkte senken. Kurzfristig dürfte die US-Wahl für das Fed erst einmal nichts ändern, kommentiert denn auch die Commerzbank. Das Wahlergebnis dürfte in erster Linie 2025 relevant für die Zinsentscheidungen des Fed werden, so die Commerzbank. Das Fed werde weiterhin unabhängig über die Geldpolitik entscheiden. (awp/mc/ps)