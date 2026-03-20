Devisen: Dollar in volatilem Umfeld wieder etwas fester

Zürich – Am Devisenmarkt herrscht weiter Unsicherheit vor. Nach einer kurzen Delle am Vorabend legte der US-Dollar im weiter angespannten Umfeld am Freitagmorgen wieder zu.

Analysten betonen die aktuell schwierige Prognoselage. «Man wird sich am Devisenmarkt darauf einstellen müssen, dass die Wechselkursbewegungen volatil bleiben, solange der Konflikt anhält und jeden Tag neue Wendungen bringt», schreibt beispielsweise die Commerzbank.

Auch die jüngsten Äusserungen der Notenbanken hätten die grosse Unsicherheit untermauert, so die Experten. Etwa habe der scheidende Fed-Chef Jerome Powell sogar gesagt, dass zwar standardmässig Prognosen abgegeben wurden, das Vertrauen in diese aber nicht besonders hoch sei. Auch die Märkte wüssten nicht recht, ob nun Zinserhöhungen wahrscheinlicher seien oder beispielsweise der Einbruch bei den Industriemetallen eher für Rezessionsängste spreche.

Während das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9124 mehr oder weniger auf der Stelle tritt und sich wohl über der Marke von 0,91 etabliert, machte der Dollar einiges an Boden gut. So nähert er sich mit 0,7891 Franken wieder der Marke von 0,79 Franken. Und auch der Euro hat im US-Handel wieder deutlich nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am frühen Morgen 1,1563 US-Dollar nach 1,1605 am Vorabend. Am Vortag war der Euro allerdings zeitweise gar unter 1,15 gefallen. (awp/mc/pg)