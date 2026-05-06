CNN-Gründer Ted Turner ist tot

Mit dem Nachrichtenkanal CNN revolutionierte Ted Turner das US-Fernsehen. Privat sorgte seine Ehe mit der Schauspielerin Jane Fonda für Aufmerksamkeit. Jetzt ist der Medienunternehmer im Alter von 87 Jahren gestorben.

Robert Edward Turner III, kurz Ted Turner, gründete 1980 den Nachrichtensender CNN und veränderte damit das Fernsehgeschäft weltweit. Am Mittwoch ist der Medienunternehmer im Alter von 87 Jahren gestorben, wie CNN meldete . Der Sender würdigte Turner als »Pionier des Kabelfernsehens«, der mit Nachrichten rund um die Uhr »die Fernsehberichterstattung revolutioniert« habe. »Ted ist der Riese, auf dessen Schultern wir stehen«, erklärte CNN-Chef Mark Thompson.

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