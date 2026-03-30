Devisen: Dollar kurzzeitig über 0,80 Franken

Zürich – Der US-Dollar zeigt angesichts der anhaltenden Kämpfe im Nahen Osten weiterhin einen Hang zur Stärke. Das Währungspaar EUR/USD hält am Montagmorgen mit 1,1513 praktisch das Niveau vom Freitagabend. Und auch gegenüber dem Franken bleibt er mit 0,7988 in der Nähe der Marke von 0,80, die er in der Nacht auf Montag auch bereits kurzzeitig überschritten hatte. Zuletzt kostete ein Dollar Mitte Januar mehr.

Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei 0,9197 ebenfalls kaum verändert gegenüber dem Stand von vor dem Wochenende.

Die USA und Israel setzen ihre massiven Angriffe auch zu Beginn der fünften Kriegswoche fort, ohne dass es einen ernsthaften diplomatischen Lösungsansatz gibt. Der Iran wirft Trump vor, Verhandlungsbereitschaft nur zu signalisieren, aber im Hintergrund heimlich eine Bodenoffensive vorzubereiten. Es gebe weiterhin keine Atempause, heisst es entsprechend in einem Kommentar der Commerzbank. (awp/mc/pg)