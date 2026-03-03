Devisen: Dollar legt über Nacht klar zu

Zürich – Der US-Dollar hat in der Nacht auf Dienstag zugelegt. Im Zuge des Kriegs der USA und Israel gegen den Iran profitiert der Greenback weiterhin von seiner Rolle als Weltleitwährung.

Der US-Dollar hat zu allen wichtigen Währungen Boden gut gemacht. Auch gegenüber den als «sicherer Hafen» geltenden Franken stieg der Dollar auf 0,7814 von 0,7781 am Vorabend. Auch der Euro kostete am frühen Morgen mit 1,1668 US-Dollar klar weniger als noch am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von zuletzt 0,9117 mehr oder weniger auf der Stelle.

Die Marktreaktionen würden bislang weitgehend dem typischen Muster bei geopolitischen Krisen mit Risiko eines Rohstoff-Angebotsschocks entsprechen, heisst es am Markt. Diese seien üblicherweise von fallenden Aktienkurse, einem moderaten Anstieg des US-Dollars, steigenden Edelmetallpreise sowie höheren Preisen für betroffene Rohstoffe begleitet. (awp/mc/ps)