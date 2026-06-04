Falco Global Partners feiert erfolgreichen Exit der Venture-Capital-Beteiligung an Cormetech

Zürich – Die Falco Global Partners AG freut sich, den erfolgreichen Exit ihrer Venture-Capital-Beteiligung an Cormetech, Inc., einem US-amerikanischen Hersteller von SCR-Katalysatoren (Selektive Katalytische Reduktion), bekanntzugeben. Dieser erfolgt im Anschluss an die jüngst bekanntgegebene Übernahme des Unternehmens durch Johnson Matthey PLC (LSE:JMAT), den im FTSE 100 gelisteten Spezialchemiekonzern.

Das gesamte Transaktionsvolumen beläuft sich auf bis zu 460 Millionen US-Dollar und wird in zwei Tranchen bezahlt. Die erste Tranche umfasst 360 Millionen US-Dollar in bar bei Abschluss der Transaktion. Die zweite Tranche besteht aus erfolgsabhängigen Zahlungen von bis zu 100 Millionen US-Dollar, die in den Jahren 2028 und 2029 fällig werden können. Dadurch ergibt sich eine potenzielle Gesamtvergütung von bis zu 460 Millionen US-Dollar. Falco Global Partners feiert diesen Meilenstein mit grossem Stolz und Freude: „Cormetech verkörpert genau die Art von langfristig orientierter, industriell fundierter Anlagestrategie, die wir bei Falco suchen: ein branchenführendes Unternehmen mit über 400 Kunden und mehr als 2.500 SCR-Systemen weltweit, einem gesicherten Auftragsbestand von rund 300 Millionen US-Dollar und einer Projektpipeline von etwa 1 Milliarde US-Dollar – grösstenteils im Zusammenhang mit dem Ausbau der US-amerikanischen Rechenzentrumsinfrastruktur und der dazugehörigen Gaskraftwerke“, sagt Nani Falco Beccalli, Gründer und Chairman von Falco Global Partners.

Expertise, Erfahrung und Durchhaltevermögen zahlen sich aus

In einem, durch geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Verwerfungen geprägten Umfeld setzt Falco Global Partners AG mit diesem Exit ein Ausrufezeichen und bestätigt eindrücklich ihren Investmentapproach. „Dieses Ergebnis ist ein Beweis für die Expertise unseres Investmentteams. Ihre disziplinierte Sorgfalt, ihr tiefes operatives Verständnis und ihre Überzeugung von industriekritischen Anlagen sind genau das, was diesen exponentiellen Wertzuwachs für unsere Investoren ermöglicht. Wir danken ihnen – und unseren Partnern bei Cormetech – von ganzem Herzen“, ordnet Falco Beccalli den Erfolg ein. Der Abschluss der Transaktion wird Ende Juni oder im Juli 2026 erwartet. (Falco Global Partners/mc/ps)

Über Falco Global Partners

Die Falco Global Partners AG ist eine in der Schweiz ansässige Private Equity- und alternative Vermögensverwaltungsgesellschaft. Die Führungsriege des Unternehmens vereint jahrzehntelange Erfahrung auf C-Suite-Ebene bei General Electric mit einer erfolgreichen Bilanz im Management von Private-Equity- und alternativen Investmentfonds mit einem Volumen von 200 Millionen CHF bis 10 Milliarden CHF.