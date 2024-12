Devisen: Dollar verteidigt Gewinne im Anschluss an Fed-Zinsausblick

Zürich – Der US-Dollar kann im frühen Handel die am Vorabend erzielten Gewinne gegenüber dem Euro und dem Schweizer Franken verteidigen. Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed wie erwartet die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt und überraschenderweise wegen der erhöhten Inflation zugleich die Erwartungen an weitere Zinssenkungen in 2025 deutlich zurückgeschraubt.

Gegenüber dem Franken hält sich der Greenback mit 0,8994 Franken weiterhin nahe an der Marke von 90 Rappen, die er am Vorabend erstmals seit Sommer überwunden hatte. Vor der US-Zinssenkung notierte er noch deutlich darunter bei 0,8932.

Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem Vorabend bei einem Kurs von 1,0388 Dollar ebenfalls kaum bewegt. Am späten Nachmittag kostete der Euro aber noch 1,0487. Das Euro/Franken-Paar wird derweil wenig verändert bei 0,9343 gehandelt.

Das Fed erfüllte die Erwartungen mit der dritten Zinssenkung in Folge. Der Leitzins wurde um 25 BP auf einen Korridor von 4,25 bis 4,5 Prozent verringert. Für das kommende Jahr rechnen die Notenbanker aber nun mit einer Teuerungsrate von durchschnittlich 2,5 Prozent – damit fällt diese höher aus als bisher angenommen. Aufgrund der aktualisierten (Median-)Wirtschaftsprognosen werden nun nur noch zwei und nicht mehr vier weitere Zinssenkungen im Jahr 2025 erwartet. Es spreche nun vieles dafür, dass das Fed bei der Sitzung Ende Januar eine Zinspause einlegen werde, sagte ein Experte.

Derweil hat auch die Bank of Japan ihre letzte geldpolitische Entscheidung für dieses Jahr verkündet und dabei den Leitzins unverändert bei 0,25 Prozent belassen. Nun stehen für heute auch noch die schwedische Reichsbank und etwas später die norwegische Zentralbank und am frühen Nachmittag die Bank of England mit Zinsentscheidungen auf dem Programm. Dabei werden von der norwegischen Zentralbank und der BoE keine Zinsänderungen erwartet. Die schwedische Reichsbank dagegen dürfte den Zins laut Markterwartungen um 25 BP senken. (awp/mc/ps)