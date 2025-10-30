Devisen: Dollar von US-Zinssenkung nur kurzfristig gestützt

Zürich – Der US-Dollar hat nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank nur kurzfristig zugelegt. Derzeit wird er zu 0,7984 Franken gewechselt, nachdem er am Vorabend für kurze Zeit mehr als 0,80 gekostet hatte. Er notiert nun wieder auf einem ähnlichen Niveau wie vor dem Zinsentscheid.

Dasselbe Bild ergibt sich beim Währungspaar EUR/USD. Einen Euro erhält man momentan für 1,1628 USD, am Vorabend war er vorübergehend unter 1,16 gerutscht. Das Euro/Franken-Paar tritt zeigt sich bei 0,9284 kaum verändert.

Die US-Notenbank hatte am Vorabend wie erwartet den Leitzinsen um eine Viertelpunkt gesenkt. Dies beflügelte den Dollar allerdings nur kurze Zeit. Den Fed-Chef Jerome Powell hatte mit seinen anschliessenden Äusserungen die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung im Dezember gedämpft und insbesondere auf die Inflationsrisiken verwiesen.

Unter anderem die wegen des darniederliegenden Politbetriebs in den USA fehlenden Konjunkturdaten machen es dem Fed zunehmend schwer. Sollten die Daten weiterhin fehlen, würde die Notenbank wohl vorsichtig agieren, sagte Powell dazu. (awp/mc/ps)