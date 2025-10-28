moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Devisen: Dollar vor Fed-Entscheid etwas leichter
Zürich – Der US-Dollar hat am Dienstag und damit einen Tag vor der Leitzinsentscheidung in den USA leicht nachgegeben zu Euro und Franken. Am Markt wird allgemein eine weitere Zinssenkung durch das Fed um 25 Basispunkte erwartet.

Am Nachmittag rückt laut Händlern nochmals das Konsumentenvertrauen des Conference Board in den Fokus. «Und hier gilt: Bad news are good news», denn das würde die Erwartung sinkender Zinsen stützen», sagte ein Börsianer.

Das EUR/USD-Paar notiert am Morgen bei 1,1659 nach 1,1648 am Vorabend, bei USD/CHF sind es 0,7939 nach 0,7952. Für das EUR/CHF-Paar ergibt das leicht tiefere 0,9256 nach 0,9263. (awp/mc/ps)

