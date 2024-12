Devisen: Geringe Kursausschläge vor den US-Arbeitsmarktdaten

Zürich – Der Handel am Devisenmarkt ist am Freitagvormittag in eher ruhigen Bahnen verlaufen. Der Dollar hat sich nach den Kurseinbussen vom Vortag wieder leicht erholen können. Am Vortag war der «Greenback» nach schwachen Arbeitsmarktdaten unter Druck geraten.

Das Dollar/Franken-Paar notiert aktuell etwas höher bei 0,8788 nach 0,8780 am Vorabend. Derweil hat der Euro zum Dollar über Nacht an Wert eingebüsst und kostet 1,0573 nach 1,0587 nach am späten Donnerstag. Das Euro/Franken-Paar hat sich dagegen gegenüber dem Vortag kaum verändert und tritt bei Kursen von 0,9295 mehr oder weniger auf der Stelle.

Die Anleger hielten sich vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag zurück. Die US-Notenbank Fed orientiert sich bei ihren Zinsentscheidungen auch stark am Arbeitsmarkt. Daher wird die Entwicklung der Beschäftigung in den USA an den Finanzmärkten stark beachtet. Am Markt wird mit einem deutlichen Anstieg der Beschäftigung gerechnet, allerdings gelten die Daten unter anderem wegen der Auswirkungen von Wirbelstürmen als verzerrt.

Am Donnerstag war der Euro trotz der Regierungskrise in Frankreich noch deutlich stärker um mehr als einen halben Cent gestiegen. Der besiegelte Zusammenbruch der Regierung in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Eurozone habe «an den Märkten nicht mehr überrascht, sondern eher etwas Unsicherheit genommen», kommentierten Experten der Dekabank das Handelsgeschehen.

Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus Deutschland konnten den Euro am Morgen nicht belasten. Im Oktober ist die Produktion der Industrieunternehmen in der grössten europäischen Volkswirtschaft überraschend weiter gesunken, was auf einen schwachen Auftakt in das Schlussquartal und eine andauernde Wirtschaftsflaute hindeutet. (awp/mc/pg)