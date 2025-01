Devisen: Dollar zieht zu Euro und Franken an

Zürich – Der US-Dollar hat über Nacht etwas angezogen. Grund dafür sind einerseits gut aufgenommene Konjunkturdaten aus den USA und anderseits die Zinssenkung der Europäischen Zentralbank vom Vortag.

Am frühen Morgen kostet der Euro 1,0391 Dollar. Am Vorabend wurde der Euro noch zu 1,0429 gehandelt. Auch gegenüber dem Franken ist der Dollar gestiegen. Aktuell wird der «Greenback» zu 0,9104 Franken gehandelt nach 0,9085 am Vorabend. Derweil hat sich der Euro zum Franken auf 0,9460 Franken von 0,9477 abgeschwächt.

Der Euro hat vor allem im US-Handel zum Dollar nachgegeben. Die US-Wirtschaft hat im vergangenen Quartal zwar überraschend deutlich an Fahrt verloren. Insgesamt stehe sie aber auf dem Weg ins Jahr 2025 auf einem festen Fundament und bleib deutlich stärker als in der Eurozone. Zudem sorge die neuerliche Zinssenkung der EZB für eine Ausweitung der Zinsdifferenz zugunsten des Dollar. Dies stütze den Dollar, denn die wirtschaftlich besseren Aussichten und die höheren Zinsen in den USA zögen tendenziell Kapital an, heisst es am Markt. (awp/mc/pg)