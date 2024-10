Devisen: EUR/USD-Paar weiter nur knapp über Marke von 1,08

Zürich – Der Euro ist weiter angeschlagen. Mit Kursen von zuletzt 1,0827 US-Dollar (Morgen: 1,0822) bleibt die 1,08er-Marke weiter in Sichtweite. Unter diese Marke war das Paar letztmals Anfang August gefallen. Laut Devisenexperten könnte es in dieser Woche ungemütlich werden für die Gemeinschaftswährung.

Zum Franken bewegt sich der Euro derweil mit Kursen von aktuell 0,9367 im bisherigen Tagesverlauf kaum von der Stelle. Auch das Franken/US-Dollar zeigt sich bei einem Stand von 0,8651 kaum verändert.

Für die Devisen-Expertin Anja Praefke von der Commerzbank stellen vor allem die in dieser Woche anstehenden Einkaufsmanagerindizes eine potenzielle Gefahr dar: «Denn die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone dürften weiterhin die schlechte Wirtschaftslage im Euroraum unterstreichen», unkt sie mit Blick auf die am Donnerstag erwarteten Stimmungsindikatoren. Zwar dürften sie sich aller Voraussicht nach auf den aktuell niedrigen Niveaus mehr oder weniger stabilisieren. Aber dennoch bleibe der PMI für das verarbeitende Gewerbe tief im kontraktiven Bereich. «Kurzum: die aktuelle Lage und der Ausblick für die Konjunktur im Euroraum bleiben sehr mau.»

Das seien keine guten Vorzeichen für den Euro. Dazu komme noch, dass einige Schwergewichte seitens der EZB im Wochenverlauf ihre Kommentare abgeben, viele davon melden sich schon am heutigen Dienstag zu Wort. «Hören sie sich taubenhaft an, dürfte sich der Markt in seiner Euro-Skepsis bestätigt sehen.» Auch keine guten Neuigkeiten für den Euro, der bereits zum gestrigen Wochenstart langsam wieder in Richtung 1,08 fiel.

Gleichzeitig erhielt der US-Dollar durch die jüngsten Abgaben am US-Anleihemarkt erneut einen gewissen Rückenwind, heisst es zudem bei ING im täglichen Devisenreport. Das Ausmass der Anleihe- und Devisenbewegungen sei womöglich durch die US-Präsidentschaftswahlen verschärft worden, da Investoren ihre Positionen derzeit anpassten. (awp/mc/ps)