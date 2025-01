Devisen: Euro zum Wochenstart gut behautet zu Franken und Dollar

Zürich – Der Euro präsentiert sich zum Wochenstart von seiner etwas festeren Seite. Sowohl zum Franken als auch dem US-Dollar kann die Gemeinschaftswährung auf ihre jüngsten Avancen noch leicht aufbauen.

So geht das Euro/Franken-Paar am zu 0,9420 um, nachdem es am frühen Morgen noch bei 0,9409 gehandelt wurde. Auch zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,0316 ein wenig höher als am frühen Morgen mit 1,0306. Dagegen tritt das Dollar/Franken-Paar bei einem Kurs von 0,9133 in etwa auf der Stelle.

Im Fokus steht zu Wochenbeginn die Amtseinführung von Donald Trump als neuer US-Präsident. Die Aussicht auf einen Amtswechsel hatte dem Dollar seit Oktober Aufwind verliehen, nach Trumps Sieg bei der Wahl beschleunigte sich die Entwicklung.

So nährten die Zolldrohungen von Trump gegenüber anderen Ländern die Inflationssorgen der Investoren. Teuerungsdaten aus den USA hatten die Sorgen in der vergangenen Woche dann aber ein Stück weit gemildert. (awp/mc/ps)