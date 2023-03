Devisen: Euro hält sich bei gut 1,07 Dollar – EUR/CHF wieder näher an Parität

Frankfurt – Der Euro hat sich am Dienstag an der Marke von 1,07 US-Dollar gehalten. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0710 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Derweil näherte sich das Währungspaar EUR/CHF der Parität. So wird der Euro derzeit zu 0,9974 Franken gehandelt nach 0,9958 Franken am Montagabend. Der Dollar notiert derweil höher bei 0,9313 Franken nach 0,9289 Franken am Vorabend.

Nachdem der Euro zum Wochenstart zunächst von der Unsicherheit an den Finanzmärkten belastet wurde, erholte er sich im Tagesverlauf wieder. Für Verunsicherung sorgte die nicht durchweg positiv aufgenommene Übernahme der Credit Suisse durch Konkurrentin UBS. Hintergrund der Übernahme sind zahlreiche Probleme der Credit Suisse, die im derzeit nervösen Marktumfeld das Vertrauen in andere europäische Banken zu beschädigen drohten.

Am Dienstag blicken die Anleger in Europa auf die Konjunkturerwartungen des Mannheimer Instituts ZEW. Die Umfrage unter Finanzfachleuten gibt Hinweise auf den Zustand der Konjunktur in Deutschland und der Eurozone. In den USA stehen Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt auf dem Programm. (awp/mc/ps)