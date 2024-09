Devisen: Wenig Bewegung zum Wochenschluss

Zürich – An den Devisenmärkten tendieren die wichtigsten Währungen zum Wochenschluss eher seitwärts. So geht das Euro/Franken-Paar aktuell zu 0,9464 um. Der Euro kann damit seine jüngsten Kursgewinne verteidigen. Seit Mittwochmittag hat die europäische Gemeinschaftswährung annähernd einen Rappen hinzugewonnen.

Auch gegenüber dem US-Dollar kann der Euro bei einem Stand von 1,1163 seine jüngsten Gewinne verteidigen. Derweil bewegt sich das Dollar/Franken-Paar kaum von der Stelle, wie Kurse von 0,8479 zeigen.

Auf Wochensicht hat der Euro gegenüber dem Greenback um knapp ein Prozent zugelegt. Wesentlicher Kurstreiber war die Zinssenkung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Diese war mit 0,50 Prozentpunkte stärker ausgefallen als von Analysten erwartet und hatte den Dollar belastet.

Wie die Devisenexperten von ING festhalten, bewegt sich der US-Dollar nahe seiner Jahrestiefststände. «Die Aktienmärkte reagieren in einer Weise, die eine weiche Landung der Federal Reserve erwartet, und die zuletzt wieder steiler gewordene US-Renditekurve in dieser Phase des Zyklus geht normalerweise mit einem schwächeren Dollar einher», heisst es in dem Kommentar weiter.

Unter Druck steht derweil der japanische Yen. Am Morgen hat die japanische Notenbank den Leitzins wie erwartet bei 0,25 Prozent belassen. Nach der Zinssitzung machte Japans Notenbankpräsident Kazuo Ueda deutlich, dass der Leitzins erst wieder angehoben werde, wenn die weitere Entwicklung der Wirtschaft und der Inflation mit den Prognosen übereinstimme. (awp/mc/pg)