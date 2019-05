Devisen: Eurokurs etwas gefallen

Frankfurt – Der Eurokurs ist am Montag etwas gesunken. Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung fiel bis zum Mittag auf 1,1194 US-Dollar.

Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro am Montag mit 1,1250 dagegen minim tiefer als am Morgen. Auch zum US-Dollar bewegt sich der Franken nur wenig und notiert bei 1,0052 Franken.

Europawahl in etwa wie erwartet

Die Europawahl ist nach vorläufigen Ergebnissen in etwa wie erwartet ausgegangen. Die grossen Parteiblöcke im Europaparlament der Volksparteien haben Stimmen verloren, nationalistische und populistische Parteien haben hinzugewonnen. Zu einem mitunter prognostizierten kräftigen Rechtsruck ist es jedoch nicht gekommen. Grüne und liberale Parteien legten zu.

„Die Europawahlen haben keine direkten Implikationen für die Finanzmärkte“, kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. Die Ergebnisse in den einzelnen Mitgliedsländern könnten jedoch für Verunsicherung sorgen. Er verweist auf die Neuwahlen in Griechenland. „Auch in Italien könnte sich Matteo Salvini in seinem Kurs bestätigt fühlen und erneut auf Konfrontationskurs mit der EU gehen“, so Gitzel. In Deutschland erscheine Streit in der grossen Koalition programmiert zu sein. „Der Dollar wird vorerst gut unterstützt bleiben“, erwartet Gitzel.

Zu Wochenbeginn stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Plan, die für Kursbewegung sorgen könnten. Auch ranghohe Notenbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten grösstenteils zurück. Angesichts eines Feiertages in den USA kommen auch von dort aus keine Impulse. (awp/mc/ps)

