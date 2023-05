Devisen: Euro legt am Morgen zum Dollar weiter zu – Franken stark

Frankfurt – Der Euro hat am Donnerstag seine Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1086 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Gegenüber dem Schweizer Franken verliert der Euro derweil an Boden. Am Morgen liegt der Kurs bei 0,9785 Franken und damit etwas tiefer als am Vorabend. Auch der US-Dollar kommt zum Franken zurück, wie der Rückgang auf 0,8828 Franken nach 0,8865 Franken am Mittwochabend zeigt.

Nachdem die US-Zentralbank (Fed) ihre Leitzinsen am Mittwochabend weiter angehoben hatte, wird von der EZB am Donnerstag ebenfalls eine Zinserhöhung erwartet. An den Finanzmärkten wird mit einem Schritt um 0,25 Prozentpunkte gerechnet, ein grösserer Zinsschritt ist aber nicht ausgeschlossen.

Wählten die Währungshüter den kleineren Schritt, würden sie ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit geringerem Tempo fortführen. Zuletzt hatten sie die Leitzinsen im März um einen halben Prozentpunkt angehoben. (awp/mc/ps)