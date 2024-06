Devisen: Euro legt zu Dollar und Franken leicht zu

Frankfurt – Der Euro hat am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0719 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken hat der Euro über Nacht ein wenig angezogen und wird aktuell zu 0,9551 nach 0,9541 Franken am Vorabend gehandelt. Der Dollar geht derweil praktisch unverändert zu 0,8910 nach 0,8909 Franken um.

Der Franken hatte am Donnerstag im Zuge der zweiten Leitzinssenkung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im laufenden Jahr wenig überraschend zu den Weltwährungen an Wert eingebüsst. Die SNB senkte den Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent. An den Märkten wurde ein solcher Schritt zwar nicht ausgeschlossen, er war aber auch nicht vollständig eingepreist gewesen. Derweil hatten die britische und die norwegische Notenbank den Leitzins stabil gehalten.

Zum Wochenausklang stehen wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Sowohl im Euroraum als auch in den USA veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes. Die Indikatoren geben Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung. Darüber hinaus werden einige Zahlen aus der zweiten Reihe mit meist geringerer Marktrelevanz erwartet. (awp/mc/ps)