Devisen: Euro legt zu Dollar und Franken leicht zu

Frankfurt – Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2143 US-Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht zuvor.

Auch zum Franken zeigt sich die europäische Einheitswährung mit 1,0790 etwas fester als am Freitagabend. Der Dollar hat dagegen auch zur Schweizer Währung leicht Boden eingebüsst und notiert mit 0,8886 Franken geringfügig tiefer als am Freitagabend.

Der Euro bewegt sich seit einigen Tagen in der Nähe seines höchsten Standes seit Frühjahr 2018. Beflügelt wird er vor allem durch die Aussicht auf baldige Corona-Impfungen und die damit einhergehende gute Stimmung an den Finanzmärkten. Der Dollar als weltweite Reservewährung ist daher weniger stark gefragt. Das gibt dem Euro Rückenwind.

Zu Wochenbeginn stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Für Interesse dürften Produktionsdaten aus der Industrie der Eurozone sorgen. Für den Berichtsmonat Oktober wird ein Anstieg erwartet. Die Industrie ist von der jüngsten Corona-Welle und den damit einhergehenden Beschränkungen weniger stark betroffen als die Dienstleister. (awp/mc/ps)