Devisen: Euro macht zu Franken und Dollar Boden gut

Zürich – Der Euro hat sich über das Wochenende gegenüber dem Franken und US-Dollar klar erholt. So kostet die Gemeinschaftswährung am Montag im frühen Handel 0,9343 Franken. Damit hat der Euro seit Freitagabend um annähernd einen halben Rappen zugelegt.

Noch deutlicher hat der Euro zum US-Dollar angezogen. Aktuell kostet ein Euro 1,0486 US-Dollar. Am Freitagabend wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,0411 Dollar gehandelt. Der US-Dollar ist auch zum Franken etwas zurückgekommen, wie der Kurs von 0,8908 zeigt (Freitagabend: 0,8945).

Insgesamt stehen in dieser Woche einige wichtige Daten auf der Agenda. Den Anfang macht zu Wochenbeginn der deutsche Ifo Geschäftsklimaindex. «Die Vorgaben für die wohl bekannteste deutsche Unternehmensumfrage sind negativ», heisst es in einem Kommentar der Helaba. Die Experten verweisen dabei auf die zuletzt enttäuschend ausgefallenen Daten. Die Erwartungen für den Ifo-Index sollten also nicht zu hochgesteckt werden. Eine Trendwende zum Besseren zeichne sich für die deutsche Wirtschaft noch nicht ab und entsprechend blieben die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Europäischen Zentralbank präsent.

In den USA wiederum werden im Verlauf der Woche die Konsumausgaben mit den dazugehörigen Deflatoren (PCE) publiziert sowie das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung. (awp/mc/ps)