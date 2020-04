Devisen: Euro sinkt zu zum Dollar – Anhalten schwach zum Franken

Frankfurt – Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar am Donnerstag an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft und ist weiter gesunken. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0881 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch über der Marke von 1,09 Dollar gestanden hatte.

Zum Franken bewegt er sich weiterhin auf tiefem Niveau. Aktuell steht der Kurs bei 1,0522 Franken. Derweil hat der US-Dollar auch zum Franken etwas angezogen und kostet mit 0,9670 Franken etwas mehr als noch am Mittwochabend.

Flucht in sichere Häfen

Auch zu anderen Währungen erweist sich der US-Dollar als stärker. Nach einer Reihe von schwachen Konjunkturdaten zeigt sich immer deutlicher das Ausmass des konjunkturellen Einbruchs durch die Corona-Krise in führenden Volkswirtschaften. Viele Anleger suchen daher sichere Anlagehäfen, zu denen auch der Dollar zählt.

Im weiteren Handelsverlauf bleibt der Fokus am Devisenmarkt auf Konjunkturdaten gerichtet, die neue Hinweise auf das Ausmass des wirtschaftlichen Einbruchs liefern. Am Nachmittag richtet sich das Interesse vor allem auf die Veröffentlichung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Es wird damit gerechnet, dass die Zahl der Anträge in der vergangenen Woche erneut drastisch gestiegen ist. (awp/mc/ps)