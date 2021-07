Devisen: Euro startet etwas schwächer in die Woche – EUR/CHF wenig verändert

Frankfurt – Der Euro ist mit leichten Kursverlusten in die Woche gestartet. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1869 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor.

Gegenüber dem Franken bewegt sich die Gemeinschaftswährung mit 1,0854 nach 1,0858 Franken am Freitagabend nur wenig. Derweil wird der Dollar zu 0,9145 nach 0,9142 Franken und ebenfalls nur wenig verändert gehandelt.

Zu Wochenbeginn stehen keine nennenswerten Konjunkturdaten mit grösserer Marktrelevanz auf dem Programm. Allerdings wollen sich einige hochrangige Notenbanker zu Wort melden, darunter EZB-Vizepräsident Luis de Guindos.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde wies in einem Interview auf die hohe Bedeutung der nächsten Zinssitzung in etwa eineinhalb Wochen hin. Es seien einige interessante Änderungen zu erwarten, sagte die dem Sender Bloomberg-TV. Die Notenbank hatte in der vergangenen Woche ihre Strategie angepasst und neben einem neuen Inflationsziel unter anderem beschlossen, ihre Kommunikation zu vereinfachen. (awp/mc/pg)