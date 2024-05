Devisen: Euro startet stabil in die Woche – EUR/CHF weiter über 99 Rappen

Frankfurt – Der Euro ist am Montag stabil in die Woche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0848 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende.

Auch das Euro/Franken-Paar hält sich mit 0,9921 stabil über der Marke von 99 Rappen. Seit Anfang Februar ist das Paar in einer steten Aufwärtsbewegung um 6 Rappen angestiegen. Der US-Dollar kostet mit 0,9142 Franken ebenfalls in etwa so viel wie am Freitagabend.

Zu Beginn der Woche steht im Nachbarland gleich eine wichtige Konjunkturzahl auf dem Programm. Das Münchner Ifo-Institut veröffentlicht sein monatliches Geschäftsklima, das Auskunft über die Konjunkturlage in Deutschland gibt. In den vergangenen Monaten hatte sich das Stimmungsbarometer auf niedrigem Niveau aufgehellt, was als Erholungssignal für die deutsche Wirtschaft interpretiert wurde.

Der Handel am Devisenmarkt dürfte zum Wochenstart deutlich niedrigere Umsätze aufweisen. An den grossen Handelsplätzen USA und Grossbritannien herrscht wegen Feiertagen überwiegend Ruhe. (awp/mc/ps)