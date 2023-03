Devisen: Euro steigt wieder über 1,08 US-Dollar – EUR/CHF stabil

Frankfurt – Der Euro setzt seine jüngste Erholung gegenüber dem US-Dollar fort und ist am Dienstagmorgen wieder über die Marke von 1,08 US-Dollar gestiegen. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0809 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor.

Der Franken präsentiert sich zum Euro stabil. Das EUR/CHF-Paar kostet mit 0,9883 in etwa so viel wie am Vorabend. Entsprechend neigt auch der US-Dollar auch zum Franken leicht zur Schwäche und notiert bei 0,9145 unter dem Niveau von Montagabend.

Am Dienstag stehen überwiegend Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe mit eher geringerer Marktrelevanz auf dem Programm. In der Eurozone dürften Stimmungsindikatoren aus Frankreich und Italien beachtet werden. In den USA werden Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung erwartet. (awp/mc/ps)