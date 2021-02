Devisen: Euro vor Ifo-Geschäftsklima stabil – USD/CHF knapp unter 0,90

Frankfurt – Der Euro hat sich zu Wochenbeginn vor wichtigen Konjunkturdaten aus Deutschland wenig bewegt. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2124 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,0885 Franken etwas fester als noch am Freitagabend. Derweil nähert sich der US-Dollar mit aktuell 0,8977 Franken der 0,90er Marke langsam wieder an.

Auf Datenseite veröffentlicht am Montagvormittag das Münchner Ifo-Institut sein Geschäftsklima, eine monatliche Umfrage in Unternehmen. Es wird mit einer leichten Aufhellung gerechnet. Das Geschäftsklima gilt als wichtigster konjunktureller Frühindikator für die deutsche Wirtschaft. Aus den Reihen der EZB meldet sich zudem Präsidentin Christine Lagarde zu Wort. (awp/mc/ps)