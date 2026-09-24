Devisen: Franken verliert nach SNB-Entscheid an Boden

Zürich – Der Franken hat nach dem Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) deutlich an Boden verloren. Der Dollar stieg gegenüber der Schweizer Währung auf den höchsten Stand seit rund einem Jahr, während der Euro wieder über die Marke von 0,94 Franken kletterte.

Der Dollar wird aktuell zu 0,8278 Franken gehandelt nach 0,8241 am Morgen. Der Euro notiert bei 0,9417 Franken deutlich fester als noch am Morgen mit 0,9383. Gegenüber dem Dollar bewegt sich die Gemeinschaftswährung am Vormittag dagegen kaum und kostet 1,1376 Dollar.

Der Euro bleibt damit unter der Marke von 1,14 Dollar. Unterstützung erhält die US-Währung von den wieder höheren Ölpreisen und überraschend starken US-Konjunkturdaten. «Die starke konjunkturelle Entwicklung in den USA spricht auch weiterhin für den US-Dollar», schreiben die Experten der Commerzbank. Dies dürfte zumindest in den kommenden Wochen gelten.

Nach dem erwarteten Entscheid, den Leitzins bei 0 Prozent zu belassen, richtet sich der Blick vor allem auf die Kommunikation der SNB zum Franken. Marktbeobachter sehen darin ein Signal, dass die Notenbank Wechselkursbewegungen wieder stärker in beide Richtungen im Auge hat. Angesichts des zuletzt schwächeren Frankens und der höheren Energiepreise könnte eine festere Schweizer Währung helfen, importierten Inflationsdruck zu dämpfen. (awp/mc/pg)