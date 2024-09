Devisen: Franken gibt Vortagesgewinne teilweise wieder ab

Zürich – Der Schweizer Franken hat sich über Nacht gegenüber Dollar und Euro etwas abgeschwächt. Im Vergleich zum Donnerstagmorgen haben sich die Kurse allerdings nur wenig bewegt.

Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am frühen Morgen 0,9473 Franken. Am Vorabend wurde der Euro noch zu 0,9456 Franken gehandelt. Auch der US-Dollar hat mit 0,8488 Franken deutlich Boden gut gemacht. Der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1160 nach 1,1180 am Vorabend gehandelt.

Am Vortag hatte der Franken nach der Bekanntgabe einer Zinssenkung durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) vorübergehend zugelegt. Die SNB hatte wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte auf noch 1,00 Prozent gesenkt. Gleichzeitig revidierte sie die Inflationsprognosen deutlich nach unten. Und sie betonte, dass die niedrigeren Prognosen schon basierend auf dem neuen Leitzins erstellt wurden. Ohne die Zinssenkung wäre die Prognose noch niedriger ausgefallen.

Weitere Impulse werden am Nachmittag aus den USA erwartet, wenn zusammen mit den Angaben zu den persönlichen Einkommen auch der PCE-Preisindex für August veröffentlicht wird. (awp/mc/ps)