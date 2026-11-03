Devisen: Franken kann Gewinne halten – US-Wahlen im Blick

Zürich – Der Franken hat am Dienstagmorgen seine deutlichen Gewinne vom Wochenauftakt gegenüber dem Euro und dem Dollar gehalten. In der Nacht auf Dienstag blieb es am Devisenmarkt allerdings ruhig. Die Aufmerksamkeit richtet sich weiterhin auf die Zwischenwahlen in den USA.

Der Dollar kostet mit 0,8181 Franken praktisch gleich viel wie am Vorabend, liegt aber klar unter den 0,8239 Franken vom Montagmorgen. Auch der Euro hat binnen 24 Stunden spürbar nachgegeben und notiert bei 0,9158 nach 0,9210 Franken. Gegenüber dem Dollar bewegt sich die Gemeinschaftswährung mit 1,1194 weiterhin nahe der Marke von 1,12.

Bei den US-Zwischenwahlen werden erste Ergebnisse in der Nacht auf Mittwoch erwartet. In besonders umkämpften Bundesstaaten könnte sich die Auszählung allerdings über mehrere Tage hinziehen. Sollten die Republikaner ihre Mehrheiten in beiden Kongresskammern verlieren, könnte der Dollar laut Commerzbank unter Druck geraten. Ginge lediglich das Repräsentantenhaus verloren, dürfte der Gegenwind geringer ausfallen. Eine Verteidigung beider Kammern würde die US-Währung dagegen stützen.

Daneben bleibt der Iran-Konflikt im Blick. Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung hat die Ölpreise am Montag deutlich gedrückt. Eine weitere Entspannung könnte den Dollar zusätzlich belasten, so Marktteilnehmer. (awp/mc/ps)