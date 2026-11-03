Inflation schnellt im Oktober auf 1,5 Prozent hoch

Neuenburg – Die Teuerung in der Schweiz hat im Oktober einen Sprung nach oben gemacht. Die Jahresinflation klettere auf 1,5 Prozent von 1,0 Prozent im September, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte.

Sie lag damit klar über den Erwartungen. Die Prognosen der Ökonomen hatten in einer Umfrage der Nachrichtenagentur AWP von 1,1 bis 1,4 Prozent gereicht.

Höher notierte die Inflation letztmals im Dezember 2023. Schon in den Vormonaten war sie deutlich angestiegen. Anfang Jahr hatte sie noch nahe bei Null, im Jahresdurchschnitt 2025 bei 0,2 Prozent gelegen.

Sie liegt aber auch mit dem höheren Oktober-Wert im Bereich der Preisstabilität. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht diese in einer Bandbreite von 0 bis 2 Prozent als gegeben.

Ölpreis wirkt sich aus

Die Kerninflation – ohne Energie und Treibstoffe sowie frische und saisonale Produkte – stagnierte gegenüber dem Wert vom September zudem bei 0,5 Prozent. Erdölprodukte waren im Oktober 40 Prozent teurer als im Vorjahresmonat.

Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) stieg derweil zum Vormonat um 0,2 Prozent auf 101,7 Punkte. Auch der Anstieg gegenüber dem Vormonat resultierte laut den Angaben unter anderem aus höheren Preisen für Heizöl, Benzin und Diesel. (awp/mc/ps)