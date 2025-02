Devisen: Kaum Bewegung zum Wochenstart

Zürich – Am internationalen Devisenmarkt halten sich die Bewegungen zum Wochenstart in engen Grenzen. Im Laufe der Woche dürfte es dann im Rahmen von neuen Makronews etwas mehr Bewegung geben.

Insgesamt ist der Franken minimal schwächer. So geht das Euro/Franken-Paar am Montagmorgen bei 0,9446 um nach 0,9435 am Freitagabend. Bei US-Dollar/Franen sind es 0,9004 nach 0,8990 vor dem Wochenschluss. Entsprchend sind auch die Veränderungen bei Euro/Dollar nur sehr gering: Zuletzt wurden hier 1,0491 bezahlt gegenüber 1,0498 am späten Freitagabend.

In der vergangenen Woche hielten die Ideen und Vorschläge des US-Präsidenten Donald Trump die Marktteilnehmer in Atem, diesmal nicht nur zur Zollpolitik, sondern auch zum Ukraine-Krieg, wie die Experten der Helaba in ihrem Morgenkommentar schreiben.

Gerade die Friedenshoffnungen hatten dem Euro denn auch zu Kursgewinnen verholfen – und dies obwohl in den USA das Inflationsproblem grösser sei als in der Eurozone und die Fed-Erwartungen gedämpft seien, heisst es in dem Report weiter.

In dieser Woche dürften neben den ZEW-Stimmungsdaten aus Deutschland die EInkaufsmanagerindizes aus der Eurozone sowie das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed für Gesprächsstoff sorgen. (awp/mc/ps)