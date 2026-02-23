Devisen: Neue Zoll-Unsicherheit setzt US-Dollar zu

Zürich – Den Märkten sitzt die Verunsicherung nach den jüngsten Wendungen in der US-Zollpolitik zu Beginn der neuen Handelswoche weiter in den Knochen – auch dem Devisenmarkt. Dort sorgt die Entscheidung des US Supreme Courts, weite Teile der US-Zollpolitik unter Trump für unrecht zu erklären und die darauf folgende Reaktion des US-Machthabers für erhöhte Alarmbereitschaft. Trump verhängte am Wochenende in Reaktion auf den Entscheid weltweit pauschale Zölle von 15 Prozent auf Importe in die USA.

Allerdings soll es Ausnahmen geben und ob die rechtliche Grundlage diesmal trägt, sorgt zudem für Verunsicherung, heisst es in einem Kommentar der Helaba. Dies alles bringt vor allem den US-Dollar unter Druck. So notiert das Dollar/Franken-Paar aktuell bei 0,7717, nachdem es Freitagabend noch zu 0,7756 umging. Auch das Euro/Dollar-Paar hat merklich angezogen auf 1,1831. Am Freitagabend stand es noch bei 1,1779. Das Euro/Franken-Paar tritt unterdessen bei 0,9130 auf der Stelle.

Wie eine Händlern sagt, dürfte diese Woche voller weiterer Nachrichten über Trump und Zölle sein. (awp/mc/ps)